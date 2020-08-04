В Свердловской области отменили штрафы за нарушение «коронавирусной» самоизоляции
Сегодня, 14:39ОбществоФото: 1MiMediainvest.ru
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Статья 38 областного закона об административных правонарушениях была отменена на последнем заседании областного законодательного собрания, соответствующая информация была размещена на официальном сайте собрания.
Данная мера была необходима на начальном этапе распространения инфекции и никогда не преследовала цель наказать граждан, скорее привлечь внимание к серьёзности ситуации,подчеркнула председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
Ранее ответственность за нарушение областного закона была до 5 тысяч рублей, тогда как теперь нарушение режима будет контролироваться федеральными нормами. А это, согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), составит от 1 до 30 тысяч рублей.
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