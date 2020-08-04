В Свердловской области отменили штрафы за нарушение «коронавирусной» самоизоляции

Данная мера была необходима на начальном этапе распространения инфекции и никогда не преследовала цель наказать граждан, скорее привлечь внимание к серьёзности ситуации,подчеркнула председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.

Ранее ответственность за нарушение областного закона была до 5 тысяч рублей, тогда как теперь нарушение режима будет контролироваться федеральными нормами. А это, согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), составит от 1 до 30 тысяч рублей.