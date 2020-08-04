Врио главы Иркутской области Кобзев устранит проблемы с отходами на БЦБК

Губернатор пообещал, что к 20 августа большая часть щелокосодержащей жидкости будет откачена в две отремонтированные емкости, расположенные на территории предприятия. Ремонт третьего резервуара завершится в установленные сроки. Об этом пишет babr24.com.

Отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината отравляют воздух и акваторию Байкала более 50 лет. Планировалось, что на предприятии станут изготавливать высокопрочные корды для колес бомбардировщиков. Подобному производству необходимы большие объемы чистой воды. После запуска комбината корды уже стали делать из нейлоновых волокон. Хозяева БЦБК решили оперативно его перепрофилировать. В конце концов, на комбинате стали выпускать недорогую беленую целлюлозу. Чистая вода Байкала для ее производства оказалась не нужна.

До 2008 года предприятие сливало использованную воду в Байкал. Росприроднадзор перевел предприятие на замкнутый водооборот, и производство оказалось нерентабельным. Семь лет назад производство на БЦБК остановилось без консервации оборудования. Со временем хранящиеся на комбинате химические вещества начали разъедать стенки трубопроводов и цистерн. Опасные отходы наносят вред как природе, так и здоровью местного населения.

Когда градообразующее предприятие закрылось, проживающие в Байкальске люди потеряли работу. Они стали незаметно пробираться на разрушенный Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат для сбора металлолома и строительных материалов.

На данный момент дело сдвинулось с мертвой точки. Врио губернатора Иркутской области издал указ о локализации едких жидкостей в районе БЦБК. Особенно это касается щелока. Специалисты должны сделать все необходимое для его утилизации.

Другой этап предусматривает рекультивацию шести миллионов кубометров шлам-лигнина, то есть отходов комбината, образовавшихся во время изготовления целлюлозы. Шлам-лигнин сконцентрирован в карт-накопителях. Сегодня есть технологические решения, позволяющие переработать шлам-лигнин в асфальт. Но пока это невозможно. На Байкале действует запрет на создание новых производств.