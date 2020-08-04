Жители Екатеринбурга выбрали место для мемориала «Город трудовой доблести»
В Екатеринбурге определили место для установки мемориала в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на канале «Студия-41».
Монумент установят на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей. Высокинский рассказал, что в голосовании по выбору места установки приняли участие около трех тысяч человек. 40% из них проголосовали за площадку на Космонавтов.
Высокинский добавил, что в честь присвоения звания на набережной городского пруда будет установлен небольшой памятный знак, будут обновлены въездные стелы в город по Челябинскому, Пермскому, Тюменскому и Московскому тракту.
Помимо пересечения проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей для выбора места для мемориала горожанам предложили территорию перед аэропортом Кольцово, площадку у стадиона «Екатеринбург-Арена», а также территорию недостроенной гостиницы «Дели».
Напомним, что недавно жители Нижнего Тагила также избрали место для стелы в честь присвоения почётного звания городу. Большинство голосов было отдано за площадь у железнодорожного вокзала. Кроме того, памятник труженикам тыла установят в Пионерском сквере.