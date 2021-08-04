19-летний тагильчанин стал новым участником телепроекта «Дом-2»

19-летний тагильчанин стал новым участником телепроекта «Дом-2»
19-летний тагильчанин стал новым участником телепроекта «Дом-2»
Сегодня, 18:40ОбществоФото: АН «Между строк»
На прошлой неделе,19-летний житель Нижнего Тагила Максим Дроздецкий стал новым участником телепроекта «Дом-2».

Как сообщил молодой человек в своём Instagram, долго он там задерживаться не будет.

Многие думают, что «Дом-2» - это место, где всё идёт по сценарию и все здесь актёры. На самом деле всё иначе: здесь всё по-настоящему. На «Доме-2» день в периметре равняется неделе за периметром, написал Максим у себя в Instagram.

Сегодня, 4 августа, мужчина по собственному желанию покинул телепроект.

Напомним, что Максим не единственный тагильчанин, который принял участние в проекте «Дом-2». В 2016 году на шоу отправилась 27-летняя Алёна Юдина, которая провела на телестройке месяц.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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