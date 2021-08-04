Михаил Дегтярев привлек 1,5 млрд рублей на завершение «долгостроев» в Хабаровске

Отмечается, что Михаил Дегтярев с первого дня на посту главы региона начал разбираться в проблемах долгостроев. Он сумел вывести ее с регионального уровня на федеральный и добиться поддержки. Уже 31 обманутый застройщиками житель края получил компенсацию, еще 53 человека ждут, им обещаю выплатить компенсацию в скором времени. До прихода Дегтярева такие компенсации в Хабаровском крае никогда не выплачивали.