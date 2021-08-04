Михаил Дегтярев привлек 1,5 млрд рублей на завершение «долгостроев» в Хабаровске

Введение в эксплуатацию этих домов должно было состояться еще 4-5 лет назад, однако из-за проблем у застройщика объекты были заморожены. Таким образом, более 900 дольщиков остались без новых квартир, пишет prokhab.ru.
Сообщается, что Дегтярев начал решать проблему этих домов еще в прошлом году. Тогда он поручил региональному минстрою оказать необходимую помощь конкурсному управляющему застройщика-банкрота. Ведомство подготовило нужные документы для получения финансирования из Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.
К слову, фонд выделяет 84% от нужной на достройку этих домов суммы, еще 285 млн рублей даст бюджет Хабаровского края. При этом долгострои будут переданы региональному фонду по защите прав обманутых дольщиков. Отныне он будет контролировать расходование средств и выступит в роли застройщика.
Отмечается, что Михаил Дегтярев с первого дня на посту главы региона начал разбираться в проблемах долгостроев. Он сумел вывести ее с регионального уровня на федеральный и добиться поддержки. Уже 31 обманутый застройщиками житель края получил компенсацию, еще 53 человека ждут, им обещаю выплатить компенсацию в скором времени. До прихода Дегтярева такие компенсации в Хабаровском крае никогда не выплачивали.