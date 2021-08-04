Дело убившего на охоте волка депутата из Кургана взял на контроль Бастрыкин

Ход расследования уголовного дела в отношении депутата из Кургана, который во время охоты задавил на снегоходе волка, взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

По делу о незаконной охоте в Камышловском районе проходят депутат думы Кургана Денис Хахалов и еще 5 человек. Обо всех обстоятельствах преступления поручил доложить глава СК России Александр Бастрыкин. По версии следствия, Хахалов во время незаконной охоты наехал на горло волку на снегоходе, а затем вставил ему в пасть ружье. Вместе с ним в этот момент находилось еще 5 человеке — егери из Свердловской и Курганской областей. Напомним, 22 июля водитель на Chevrolet Niva проехал по бездомной собаке на заправке в Арамиле. По словам очевидцев, он сделал это намеренно. «Явно есть умысел»: водитель Chevrolet Niva проехал по собаке на заправке в Арамиле

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