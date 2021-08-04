Дело убившего на охоте волка депутата из Кургана взял на контроль Бастрыкин

Дело убившего на охоте волка депутата из Кургана взял на контроль Бастрыкин
Дело убившего на охоте волка депутата из Кургана взял на контроль Бастрыкин
Сегодня, 09:22ОбществоФото: 1МI
Ход расследования уголовного дела в отношении депутата из Кургана, который во время охоты задавил на снегоходе волка, взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

По делу о незаконной охоте в Камышловском районе проходят депутат думы Кургана Денис Хахалов и еще 5 человек. Обо всех обстоятельствах преступления поручил доложить глава СК России Александр Бастрыкин.

По версии следствия, Хахалов во время незаконной охоты наехал на горло волку на снегоходе, а затем вставил ему в пасть ружье. Вместе с ним в этот момент находилось еще 5 человеке — егери из Свердловской и Курганской областей.

Напомним, 22 июля водитель на Chevrolet Niva проехал по бездомной собаке на заправке в Арамиле. По словам очевидцев, он сделал это намеренно.

Материалы по теме:
Свердловская областьКамышловуголовное делообществодепутатКурганСКРохотарасследованиеволкиАлександр Бастрыкин
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы