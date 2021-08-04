Дело убившего на охоте волка депутата из Кургана взял на контроль Бастрыкин

По делу о незаконной охоте в Камышловском районе проходят депутат думы Кургана Денис Хахалов и еще 5 человек. Обо всех обстоятельствах преступления поручил доложить глава СК России Александр Бастрыкин.
По версии следствия, Хахалов во время незаконной охоты наехал на горло волку на снегоходе, а затем вставил ему в пасть ружье. Вместе с ним в этот момент находилось еще 5 человеке — егери из Свердловской и Курганской областей.
Напомним, 22 июля водитель на Chevrolet Niva проехал по бездомной собаке на заправке в Арамиле. По словам очевидцев, он сделал это намеренно.