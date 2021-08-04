Двух человек насмерть задавил на тракторе на базе отдыха свердловчанин

Двух человек насмерть задавил на тракторе на базе отдыха свердловчанин
Двух человек насмерть задавил на тракторе на базе отдыха свердловчанин
Сегодня, 12:15ОбществоФото: 1MI
2,5 года колонии-поселения получил мужчина, который насмерть задавил на тракторе двух отдыхающих на базе отдыха «Беловодье» в Каменском районе. Кроме того, он лишен права на управление транспортными средствами сроком на три года.

В июле 2020 года на территории базы отдыха «Беловодье» в Каменском районе 29-летний мужчина, у которого не было прав, сел в припаркованный трактор и поехал. При этом транспорт находился в неисправном техническом состоянии. Совершая маневр, он наехал на скамейку, на которой сидел мужчина, а затем на сидящую на стуле у корпуса женщину. В результате полученных травм пострадавшие скончались, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчина признан виновным в нарушении ПДД лицом, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Он получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы с отбытием в колонии–поселении, а также лишение права управления транспортными средствами на три года.

Напомним, в сентябре 2019 года тракторист насмерть задавил своего знакомого в поле. Пострадавший умер на месте до прибытия скорой помощи.

Материалы по теме:
Свердловская областьсудколониятракторкаменский районбаза отдыха
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы