Экономисты раскритиковали предложение эсеров ввести сиесту на юге России

Партия «Справедливая Россия» предложила законодательно ввести в южных регионах России сиесту по испанскому образцу. Бизнесмены и политологи раскритиковали эту инициативу, отметив, что она расходится с реальной жизнью.

В СР планируют провести пресс-конференцию в онлайн-формате, на которой партия представит аргументы в пользу официального введения сиесты по образцу Испании, Италии и Греции. Пока что непонятно, речь идет о сокращении рабочего дня или об увеличении времени на отдых, пишет novostivolgograda.ru. Тем не менее инициативу эсеров раскритиковали сами жители юга России. Так, представители волгоградского крупного и малого бизнеса заявили, что не могут себе позволить час полного простоя. В регионе развита сельскохозяйственная отрасль, однако местные аграрии в сиесте не нуждаются, они и так стараются не выпускать своих работников под палящее солнце. Кроме того, в предложении СР не уточняется, за чей счет будут простаивать предприятия. Скорее всего, бизнес должен будет нести дополнительные траты либо продлевать рабочий день до вечера. При этом европейские страны, практикующие сиесту, отличаются по экономическому развитию с остальной Европой. В той же Испании, южной Италии достаточно высокий уровень безработицы и низкие зарплаты. Представители малого бизнеса тоже раскритиковали предложение партии. Одни считают, что даже небольшой простой посреди рабочего дня приведет к убыткам, а другие указывают, что их сотрудники работают в хорошо кондиционируемых помещениях. Политологи же отмечают, что «Справедливая Россия» занимается обычным предвыборным популизмом. «Все инициативы «Справедливой России» абсолютно ничего не стоят. Было много разных инициатив и от неё, и от других таких же партий, и все эти идеи прежде всего для привлечения внимания», — считает волгоградский предприниматель и политолог Вячеслав Кузьменко. По его мнению, предложение СР после выборов забудут. Кузьменко отмечает, что для Волгоградской области более важным является вопрос об исчислении времени, а не о сиесте. Так или иначе предприятия сами могут решить, как и по какому графику им работать.

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