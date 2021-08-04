Еще 10,6 млн рублей потратят на обеспечение охраны четырех школ Нижнего Тагила

Еще 10,6 млн рублей потратят на обеспечение охраны четырех школ Нижнего Тагила
Еще 10,6 млн рублей потратят на обеспечение охраны четырех школ Нижнего Тагила
Сегодня, 13:10ОбществоФото: Евгения Гаева
На обеспечение охраны школ Нижнего Тагила выделено еще 10,6 миллиона рублей. Соответствующая документация размещена в виде электронного аукциона на сайте госзакупок.

На оказание услуг по обеспечению охраны территорий образовательной организации, а в частности на организацию стационарных постов охраны и оборудование контрольно-пропускных пунктов на основном входе в здания образовательных учреждений, выделено 10,6 миллиона рублей.

На эти средства организовать охрану планируется еще в четырех школах Нижнего Тагила: в СОШ № 10 на улице Известковая, 29; МБОУ СОШ № 21 «Кадетская школа» на улице Некрасова, 1; в МБОУ СОШ № 25 на улице Гагарина 11 и в МБОУ СОШ № 71 на улице Известковая, 9.

Согласно проектам контрактов, сроки оказания услуг — 01 сентября 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Напомним, на услуги охраны школ № 32, № 44, № 64, а также горно-металлургической средней школы в Нижнем Тагиле выделено 13,2 миллиона рублей.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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