Губернатор Свердловской договорился с торговыми сетями о снижении цен

Во время рабочей встречи были заключены соглашения о том, что магазины «Магнит», «Пятерочка» и «Мегамарт» будут размещать на своих прилавках продукцию местных предприятий.
Также в торговые сети свои товары начнут поставлять и крестьянские хозяйства. Ожидается, что на полках супермаркетов появятся местные яйца, грибы, мёд, молоко, сыр, овощи и фрукты.
В настоящее время решается вопрос о создании в магазинах «фермерских островков», где будет выставляться местные продукты. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Напомним, что к концу года в Свердловской области резко подорожает вся молочная продукция. Эксперты объяснили причины резкого скачка.