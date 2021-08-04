Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 августа посетит Нижний Тагил

Не исключено, что в программе визита губернатора окажется и проверка хода работ на мосту через Тагильский пруд.
За ДК «Юбилейный» начаты работы по подготовке к археологическим раскопкам в найденном предполагаемом склепе Демидовых. Реконструкцию сквера за дворцом культуры «Юбилейный» планируется закончить к началу сентября 2021 года.
На реализацию «Тагильской лагуны» предусмотрен бюджет порядка 556 миллионов рублей. Вторая очередь набережной будет официально открыта к 300-летию Нижнего Тагила.
Регулярно перед посещением какого-либо муниципалитета с рабочим визитом губернатор анонсирует сбор вопросов от жителей на своей странице в Instagram. Не исключено, что-то же самое будет и в связи с приездом в Нижний Тагил.
Напомним, 26 мая 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков также посещали Нижний Тагил, в том числе среди объектов маршрута чиновников был путепровод на улице Циолковского.