Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 августа посетит Нижний Тагил

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 августа посетит Нижний Тагил

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 августа посетит Нижний Тагил

Сегодня, 11:51
Общество
Фото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
Нижний Тагил с рабочим визитом посетит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В ходе программы рабочей поездки глава региона может посетить различные городские объекты, в том числе масштабные реконструкции в парке за дворцом культуры «Юбилейный» и «Тагильской лагуны».

Не исключено, что в программе визита губернатора окажется и проверка хода работ на мосту через Тагильский пруд.

За ДК «Юбилейный» начаты работы по подготовке к археологическим раскопкам в найденном предполагаемом склепе Демидовых. Реконструкцию сквера за дворцом культуры «Юбилейный» планируется закончить к началу сентября 2021 года.

На реализацию «Тагильской лагуны» предусмотрен бюджет порядка 556 миллионов рублей. Вторая очередь набережной будет официально открыта к 300-летию Нижнего Тагила.

Регулярно перед посещением какого-либо муниципалитета с рабочим визитом губернатор анонсирует сбор вопросов от жителей на своей странице в Instagram. Не исключено, что-то же самое будет и в связи с приездом в Нижний Тагил.

Напомним, 26 мая 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков также посещали Нижний Тагил, в том числе среди объектов маршрута чиновников был путепровод на улице Циолковского.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
Евгений КуйвашевТагильская лагунагубернатортагильчаневопросыреконструкцияДК ЮбилейныйНижний Тагилсклеп Демидовыхрабочий визит
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы