Из-за блокировки карт Сбербанком тагильчанка не может погасить проценты по кредитке

Одна из банковских карт у тагильчанки, которой Сбербанк заблокировал все счета после попытки взять кредит, остается до сих пор неактивной. При этом банк обещал ей перевыпустить карту уже к понедельнику, 2 августа.

Так как заблокированная карта является кредитной, то у Юлии появились новые проблемы — она не может внести на нее средства для погашения процентов. То есть сейчас за каждый день на меня начисляют проценты за пользование денег с карты. Уменьшить сумму я никак не могу, так как карта недоступна,рассказала тагильчанка TagilCity.ru. При попытке внести деньги Юлии позвонил автоответчик с просьбой подтвердить, добровольно ли она вносит средства. Однако после подтверждения, ей сообщили, что деньги перевести невозможно. Ну хорошо, карта перевыпускается. Но почему заблокирован счет карты? Он же остается неизменным. Почему я на него деньги внести не могу?удивлена Юлия. Также девушка в беседе с редакцией отметила, что кредит, на который она оставляла заявку, ей так и не одобрили. Потому что «Сбербанк заботится о моей финансовой безопасности», и мне перезвонят. Только вот что-то не перезвонили. То есть кредит я так и не получила, но все еще разгребаю,сообщила Юлия. Напомним, карты тагильчанки оказались заблокированы после попытки оформить заявку на кредит в Сбербанк-онлайн. Банк заподозрил мошеннические действия. После публикации этой истории на TagilCity.ru представители банка принесли девушке свои извинения, одну из карт перевыпустили сразу, а другую обещали ко 2-му августа. Но на сегодняшний день, 4 августа, карта тагильчанки до сих пор не активна. Сбербанк разблокировал карты тагильчанки после публикации TagilCity.ru

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