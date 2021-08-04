Музыку зданий Екатеринбурга создаст композитор из Нидерландов

В создании инсталляции смогут принять участие и сами жители Екатеринбурга. Поиграть музыку, специально написанную для столицы Среднего Урала, они смогут благодаря конструкции с сенсорами, с которыми можно будет взаимодействовать жестами и движениями, сообщает ТАСС.
Второй частью инсталляции от нидерландского композитора станут QR-коды на конструктивистских зданиях Екатеринбурга. Предполагается, что добровольцы запишут полевые аудиозаписи в этих зданиях, а затем из них будет создана музыкальная композиция.
Реализация проекта, получившего название «Взаимосвязь / Сеть / Сплетения» намечена на осень 2021 года, заявки на участие принимаются до 15 августа.
Напомним, художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина запустила флешмоб под названием «Циркеннале» против проведения шестой по счету Уральской биеннале в здании екатеринбургского цирка. Девушка уверена, что цирк — это не место для художников.