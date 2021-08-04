На протяжении нескольких лет владельцы птицефабрик на Урале пытаются продать активы

На протяжении нескольких лет владельцы птицефабрик на Урале пытаются продать активы
На протяжении нескольких лет владельцы птицефабрик на Урале пытаются продать активы
Сегодня, 20:00ОбществоФото: 1МI
Из-за желания сменить направление бизнеса, собственники птицефабрик в селе Грязновское (городской округ Богданович), Красноуральске, Кировграде регулярно выставляют производственные площадки на продажу на протяжении нескольких лет.

Владельцы некоторых свердловских птицефабрик не могут избавиться от активов, сообщили Ура.ру в департаменте информационной политики Свердловской области. В течение нескольких лет собственники птицефабрик в селе Грязновское, Красноуральске и Кировграде выставляют на продажу свои производственные площадки по производству куриной продукции на Урале.

Под торговой маркой «Куратье» представлена продукция Красноуральской и Кировградской площадок на рынке. Согласно информации от департамента информационной политики, ООО «Куратье» за I квартал 2021 года отчиталось о своей работе без убытков, на предприятии показана прибыль, продукция востребована.

Продажа активов птицефабрик — это желание владельцев выйти из данного бизнеса, каких-либо других причин собственниками предприятий не озвучивалось, сообщили Ура.ру в департаменте информационной политики региона.

Напомним, за все три птицефабрики продавцы на «Авито» хотят выручить 1,5 миллиарда рублей. За 1 миллиард рублей выставлена птицефабрика «Красноуральская», за 400 миллионов рублей выставлена на продажу птицефабрика «Кировградская» и 100 миллионов рублей просят продавцы за птицефабрику в селе Грязновское.

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