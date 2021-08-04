На протяжении нескольких лет владельцы птицефабрик на Урале пытаются продать активы

Владельцы некоторых свердловских птицефабрик не могут избавиться от активов, сообщили Ура.ру в департаменте информационной политики Свердловской области. В течение нескольких лет собственники птицефабрик в селе Грязновское, Красноуральске и Кировграде выставляют на продажу свои производственные площадки по производству куриной продукции на Урале.