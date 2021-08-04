На протяжении нескольких лет владельцы птицефабрик на Урале пытаются продать активы

Владельцы некоторых свердловских птицефабрик не могут избавиться от активов, сообщили Ура.ру в департаменте информационной политики Свердловской области. В течение нескольких лет собственники птицефабрик в селе Грязновское, Красноуральске и Кировграде выставляют на продажу свои производственные площадки по производству куриной продукции на Урале.
Под торговой маркой «Куратье» представлена продукция Красноуральской и Кировградской площадок на рынке. Согласно информации от департамента информационной политики, ООО «Куратье» за I квартал 2021 года отчиталось о своей работе без убытков, на предприятии показана прибыль, продукция востребована.
Продажа активов птицефабрик — это желание владельцев выйти из данного бизнеса, каких-либо других причин собственниками предприятий не озвучивалось, сообщили Ура.ру в департаменте информационной политики региона.
Напомним, за все три птицефабрики продавцы на «Авито» хотят выручить 1,5 миллиарда рублей. За 1 миллиард рублей выставлена птицефабрика «Красноуральская», за 400 миллионов рублей выставлена на продажу птицефабрика «Кировградская» и 100 миллионов рублей просят продавцы за птицефабрику в селе Грязновское.