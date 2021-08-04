Предложения «Единой России» позволили снизить стоимость сезонных овощей

Меры, которые предложили партия и правительство, дают плоды, говорят в регионах. Так, в Липецкой области получилось снизить цены в среднем на 14%. В конце июля представители рабочей группы договорились о минимальной наценке в этом регионе на сезонные овощи в торговых сетях: 10-15%. Существенно подешевели овощи в Нижегородской области. В Калужской области прослеживается тенденция к сокращению стоимости картофеля и огурцов. В целом дефицита овощей нет.