Предложения «Единой России» позволили снизить стоимость сезонных овощей

По его словам, существенное снижение цен заметно на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, где фермеры продают свою продукцию напрямую, минуя посредников. Кроме того, Гордеев отметил: за последние дни открылись дополнительные торговые точки. Так, в Бурятии, Крыму и Краснодарском крае начали работать от 30 до 50 ярмарок, сообщает nashgorod.ru.
ЕР продолжает вести мониторинг цен и в крупных торговых сетях, и на ярмарках. Помимо этого, проводится работа с торговыми сетями и фермерскими объединениями, направленная на сокращение торговых наценок.
Контролировать ситуацию с ценами на «борщевой набор» взялись отделения «Единой России» в регионах. Они проводят мониторинг, обеспечивают заключение договоров о сокращении наценок на социально значимые продукты между торговыми сетями и производителями. В 53 субъектах РФ состоялось 415 встреч с ретейлерами. В 83 регионах России прошли практически 4,2 тыс. рейдов по торговым объектам с целью фиксации стоимости основных продуктов питания. В 59 субъектах открыто свыше 1200 ярмарок с конца июля.
Меры, которые предложили партия и правительство, дают плоды, говорят в регионах. Так, в Липецкой области получилось снизить цены в среднем на 14%. В конце июля представители рабочей группы договорились о минимальной наценке в этом регионе на сезонные овощи в торговых сетях: 10-15%. Существенно подешевели овощи в Нижегородской области. В Калужской области прослеживается тенденция к сокращению стоимости картофеля и огурцов. В целом дефицита овощей нет.
«Поставленные задачи выполняет более чем 80 российских регионов. А также мы наблюдаем большую активность на всех площадках. Не менее 15 тыс. ярмарочных площадей в данный момент предоставили в России фермерам. Эффект от сокращения потребительских цен нарастает», — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.
Ранее, по данным сайта ER.ru, на площадке партии состоялось совещание с руководством российского правительства и главами субъектов, представителями торговых сетей и производителями сельхозпродукции. На совещании представили конкретные меры, которые дали возможность за две недели снизить цены на ряд продуктов, входящих в «борщевой набор».
«В рамках взаимодействия губернатора региона, правительства, Законодательного собрания и регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка был предложен ряд решений, которые позволили уже в краткосрочной перспективе немного снизить цены.
«Мы видим, что на ярмарках и колхозных рынках уже появились продукты свежего урожая, что позволяет снизить цены. По моркови это уже отметка 60 рублей. В крупных сетевых магазинах это снижение пока не так заметно. Но спустя некоторое время, когда продукты нового урожая поступят на полки, ситуация ещё изменится к лучшему.
В долгосрочной перспективе нам необходимо будет на законодательном уровне закрепить, чтобы на ряд продуктов, например, картофель, морковь, капусту и др., наценка сетей находилась на минимальном уровне», — отметил руководитель рабочей группы по снижению цен на т. н. «борщевой набор» в Свердловской области Сергей Никонов.