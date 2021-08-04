Рестораторы рассказали о помощи ОКУПов в период пандемии

Предприниматели, работающие в сфере общепита, рассказали, что наиболее ощутимую помощь во время пандемии коронавируса они получили от Общества по коллективному управлению авторскими правами.

Рестораторы отметили, что у многих из них доходы снизились до критического уровня, при этом им все также приходилось платить зарплату работникам, отчислять различные сборы и налоги. Как сообщает Федерация рестораторов и отельеров, в начале марта прошлого года выручка столичных ресторанов упала на 30-60%. К концу этого месяца она снизилась еще больше – на 80-90%. В аналогичном положении оказалась фитнес-индустрия. Здесь с рынка ушла каждая пятая компания, а потери были оценены в треть годового оборота, пишет iz.ru. Как отметил гендиректор Syntagma consulting (развитие сети ресторанов “Якитория”) Александр Королев, в этой сложной ситуации его компании удалось подстроиться под ситуацию. Так, в “Якитории” оперативно ввели бесконтактную доставку. Еще одним нововведением были “онлайн-шеф-тэйблы”. Набор продуктов доставлялся клиенту домой, а в назначенное время начиналась онлайн-конференция, в ходе которой заказчики под руководством бренд-шефа готовили различные блюда. Сеть фитнес-клубов WorldClass также смогла удачно использовать виртуальное пространство. По словам генерального директора сети Николая Прянишникова, в период самоизоляции проводимые сотрудниками WorldClass тренировки на разных платформах набрали более 75 млн просмотров. Как отметили представители бизнеса, ОКУПы первыми пошли навстречу рестораторам. Юрист Дмитрий Щукин, сопровождающий деятельность ресторана «Чайхона №1», заявил, что в действиях этих обществ здравый смысл преобладал над желанием “получить больше денег”. К примеру, Российское авторское общество, как и другие ОКУПы, решило не вводить санкции за просрочку платежей и не обращаться в суд в случае невыплаты роялти. Вместо санкций общества предоставляли владельцам точек общепита рассрочку на задолженность. По мнению ресторатора Сергея Сорокина, эти меры помогли не закрыться в разгар пандемии. Бизнесмены, работающие в сфере общепита, заметили, что государственную помощь удалось получить не всем игрокам данного рынка. А тех средств, что выделялись, было недостаточно. Так, субсидия в 400 000 рублей не позволяла решить все “ковидные” проблемы. Что касается банковских кредитов, то здесь ситуация была еще более сложной. Многие банки просто отказывались выдавать кредиты. В других, по словам предпринимателей, меньше чем под 10% деньги было взять нельзя. Такие проценты в период кризиса потянуть было практически невозможно. Представители индустрии развлечений и отдыха подытожили, что надеются добиться более внимательного отношения к ним со стороны государства и финансовых институтов. Они выразили надежду, что накопленный в пандемию опыт поможет избежать аналогичных проблем в будущем.

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