Труп в подъезде и смерть под колесами трактора. Итоги дня в Свердловской области

Труп в подъезде и смерть под колесами трактора. Итоги дня в Свердловской области
Труп в подъезде и смерть под колесами трактора. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:20ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 4 августа.

Двух человек насмерть задавил мужчина на тракторе на базе отдыха «Беловодье» в Каменском районе Свердловской области. Он сел без прав в припаркованный транспорт, который был неисправен, и поехал. Совершая маневр, он наехал мужчину, который сидел на скамейке, и женщину у корпуса. От полученных травм пострадавшие скончались. Водитель получил 2,5 года колонии-поселения и лишение права управления транспортными средствами на три года.

В онкодиспансере Свердловской области приостановлена работа отделения опухолевой патологии головы и шеи из-за того, что у одного из пациентов выявлен COVID-19. Госпитализацию планируется возобновить с 5 августа, сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия. Остальные пациенты переведены в другие отделения, либо отправлены домой под наблюдение. В оперштабе пояснили, что перед госпитализацией нужно сдать тест на коронавирус, либо предоставить готовый.

Труп мужчины обнаружили жители в одном из подъездов на улице Валегинская, 7 в Нижнем Тагиле и сообщили в скорую помощь. Медики вызвали полицейских. Личность погибшего уже установлена, им оказался мужчина 1977 года рождения. Предварительно, смерть не носит криминальный характер, тело отправлено на вскрытие.

6 августа в Нижний Тагил приедет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На своей странице в Instagram он объявил сбор вопросов от местных жителей. Рассказать можно о любых проблемах, которые существуют в городе. Глава региона планирует посетить разные объекты Нижнего Тагила, в том числе парк за ДК «Юбилейный» и «Тагильскую лагуну», где проводятся масштабные реконструкции.

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