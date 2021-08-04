Убийцы Ксении Каторгиной из Екатеринбурга обжаловали приговор

Напомним, трое обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной получили в общей сложности 57 лет лишения свободы. Девушка пропала в Екатеринбурге 10 октября 2019 года после того, как поехала продавать свой автомобиль Audi Q5. Автомобиль был найден в Челябинской области, а позже тело Ксении в колодце на Уралмаше. Ей нанесли не менее 14 ударов ножом.