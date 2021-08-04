Убийцы Ксении Каторгиной из Екатеринбурга обжаловали приговор

Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньшикова говорят, что они не планировали убийство, поэтому им надо смягчить наказание. Ахметвалиев заявляет, что его воля была подавлена Федоровичем в момент совершения преступления.
Адвокат матери Ксении Каторгиной, Дмитрий Панов подтвердил, что апелляция отправлена, однако он не согласен с осужденными и считает их доводы необоснованными.
Суд обоснованно пришел к выводу о полной доказанности вины осужденных по предъявленному им обвинению. При анализе действий осужденных налицо их умышленность и скоординированность, сообщил Дмитрий Панов Е1.
Адвокат считает, что об умысле свидетельствует выбранный участок убийства, отсутствие очевидцев и действия по сокрытию тела. Кроме того, психолого-психиатрическая экспертиза установила, что осужденные полностью осознавали свои действия.
Напомним, трое обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной получили в общей сложности 57 лет лишения свободы. Девушка пропала в Екатеринбурге 10 октября 2019 года после того, как поехала продавать свой автомобиль Audi Q5. Автомобиль был найден в Челябинской области, а позже тело Ксении в колодце на Уралмаше. Ей нанесли не менее 14 ударов ножом.