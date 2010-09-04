День города отмечает Москва в эти выходные

В программу празднования войдут традиционные для москвы милицейская эстафета, шествие студентов по центральным улицам Москвы, молодежный фестиваль "Бульвар искусств", гуляния, концерты, конкурсные программы. Многие парки и музеи столицы можно будет посетить бесплатно.

Ко Дню города приурочено открытие нескольких градостроительных объектов: школ, выставочных залов и других. 4 сентября в усадьбе Деда Мороза в Кузьминском парке на юго-востоке Москвы заработает фонтан из конфет. Карамельки смогут попробовать все пришедшие на праздник.

Кульминацией праздника станет фестиваль "Спасская башня" на Красной площади и салют на Васильевском спуске.