День города отмечает Москва в эти выходные
В эти выходные 4-5 сентября в Москве пройдет празднование Дня города. Запланировано более 5 тыс. мероприятий разных уровней и направлений.
В программу празднования войдут традиционные для москвы милицейская эстафета, шествие студентов по центральным улицам Москвы, молодежный фестиваль "Бульвар искусств", гуляния, концерты, конкурсные программы. Многие парки и музеи столицы можно будет посетить бесплатно.
Ко Дню города приурочено открытие нескольких градостроительных объектов: школ, выставочных залов и других. 4 сентября в усадьбе Деда Мороза в Кузьминском парке на юго-востоке Москвы заработает фонтан из конфет. Карамельки смогут попробовать все пришедшие на праздник.
Кульминацией праздника станет фестиваль "Спасская башня" на Красной площади и салют на Васильевском спуске.
В этом году Москва отмечает свой день рождения в режиме экономии денежных средств. Московские власти урезали программу празднования, чтобы сэкономленные средства вложить в социальную сферу. Так, например, в этом году над Москвой не будут разгонять облака.