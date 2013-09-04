Активных тагильчан просят о помощи: нужны зафиксированные факты нарушений в работе торгового центра

Так, Черпакова Елена Матвеевна, инспектор общественного экологического контроля, член общественной организации «Экология Тагил», уже который год борется за чистоплотность, порядок, ликвидацию санитарных нарушений в торговых центрах. На самом деле, можно смело сказать, что осуществление деятельности большинства магазинов, крупных сетевиков является общественной проблемой. Именно им намерены противостоять члены городского контроля.

Нарушений много: начиная от некачественных продуктов, заканчивая тем, что говорил Носов, - погрузка отходов в продовольственные машины. Машины не обрабатываются, специальных - нет. Это «кольцевые» машины – в одном «Магните» выгружают, тут же –загружают отходы. Помимо этого, известно, что машина ходит по всему городу вместе с продуктами. А санитарные правила нарушаются. Нужен материал, тогда, возможно, Носов что-нибудь предпримет.

Кроме того, по примеру Магнита стала работать и Монетка, и Пятерочка. Там такая антисанитария, что вам и не снилось. То, что едят ваши дети. Тут дифтерия, тут менингит, тут туберкулез. Лично видела, продавцы складывают отходы и продукты вместе: как на молоке лежит испорченная колбаса и наоборот. И это еще не самый серьезный пример, -- рассказывает Елена Матвеевна.

На недавнем совещании, куда Сергей Константинович также вызывал собственников торговых сетей, Глава дал и поручение – 10 дней для наведения порядка. Поэтому:

Тагильчане, если вы увидели подобные и иные нарушения в магазинах «Магнита» и иных торговых сетей, большая просьба присылать фотографии на почту к Елене Матвеевне – ecology-nt@yandex.ru, чтобы не быть голословными. Только объединившись мы сможем противостоять фактам нарушения, которые вредят нашему здоровью и здоровью города призывает Елена Матвеевна.

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