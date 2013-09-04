«Белые ночи» от «Инсис» - жизнь в сети на высокой скорости!
С 1 сентября «Инсис» запустил новую линейку акционных тарифов «Белые ночи» с максимальной скоростью до 100 Мбит/с. Предложение действительно до 30 ноября 2013г.
Специалисты «Инсис» прогнозируют «Белым ночам» большую популярность среди потенциальных абонентов. Особенно оценят новое предложение провайдера пользователи интернет-телевидения, онлайн-игр и прочих сервисов. Скорость до 100 Мбит/с отвечает всем современным стандартам и делает жизнь в сети по-настоящему комфортной.
Очень важно слышать своего клиента, постоянно работать над своим сервисом и предложениями, повышая уровень удовлетворенности пользователей услуг. Компания «Инсис» инвестировала в расширение канала связи, для того чтобы предоставить абонентам скорость до 100 Мбит/с. Таким образом мы исполнили пожелания многих наших существующих и потенциальных клиентов
- комментирует директор по розничным продажам Анна Агапова.
Узнать контакты офиса, проверить техническую возможность подключения и оставить заявку можно на сайте инсис.рф.