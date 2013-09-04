Дети на Харлеях и другие нововведения в городе. В Нижнем Тагиле начался учебный год (ФОТО)

Так, госавтоинспекторы призывают водителей быть максимально внимательными к маленьким участникам дорожного движения и снижать скорость около образовательных учреждений. Стоит помнить, что в начале учебного года многим школьникам необходимо некоторое время, чтобы вспомнить забытые правила дорожного движения. А родителям, в свою очередь, необходимо повторить ПДД, изучить и показать безопасный маршрут от школы до дома.

Недавно на TagilCity.ru была публикация о том, что по улице Фрунзе в первый учебный день был сбит ребенок. С травмами он был госпитализирован в Детскую Центральную городскую больницу №3. А отряд ДПС в этот день продолжил рейд по выявлению ребят, кто переходил проезжую часть в данном месте.

Подобные рейды на дорогах Нижнего Тагила будут проводится ежедневно, а за нарушение ПДД ребятам в дневник будет вклеиваться стикер с датой нарушения ПДД. Но в отделении пропаганды ГИБДД отмечают, что проступки ребят в данном случае не должны быть поводом к наказанию.

Стикер

Ребенку нужно помочь. Повторите с ним правила перехода дороги и помогите нарисовать безопасный маршрут. Найдите время сопроводить школьника до школы в первые дни учебного года.

Своим примером вы научите его безопасному поведению и сможете убедиться, что на пути от дома до школы с ним не случится беды, -- призывают в ОГИБДД.

Кроме того, в День знаний ребятам вспомнить Правила дорожного движения помогали сотрудники отделения пропаганды ОГИБДД, Городского дворца детского творчества, члены добровольной народной дружины безопасности дорожного движения и клуба байкеров «Револьверз».

Фотографии отделения пропаганды ГИБДД

Все, кто пришел в первый день осени в парк, мог потренироваться в пересечении перекрестка на макете, ответить на вопросы викторины, пообщаться с настоящими байкерами и посидеть за рулем Харлея. «Револьверы» с удовольствием демонстрировали мальчишкам и девчонкам своих железных «коней» и красивые мотошлемы. Мотошлемы, подчеркивали они, так же важны для безопасности мотоциклиста, как ремень безопасности для водителя автомобиля и автокресло для ребенка-пассажира.