Масштабный субботник «Зеленая Россия» собрал более 16 тысяч активистов из Нижнего Тагила (ФОТО)
31 августа, как и планировалось, в Нижнем Тагиле прошел масштабный субботник. Напомним, наш город поддержал эту инициативу депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ А.Е.Карпова.
Акция проходила даже с 20 по 31 августа, и по точным подсчетам в ней приняло участие 16 116 человек из 580 предприятий и учреждений, сообщают в отделе по экологии и природопользованию Администрации города. Так, общее число участников получилось почти в 2,5 раза больше, чем планировалось.
Помимо неравнодушных жителей нашего города, свой вклад в наведение порядка на улицах Тагила внесли коллективы предприятий, молодежных организаций, магазинов, отрядов мэра, учреждений общественного питания, дошкольных образовательных учреждений и многих других.
Фотографии пресс-службы Администрации города
Активно поддержали акцию и на Уралвагонзаводе, на ЕВРАЗ НТМК и многие другие. Кроме того, даже сотрудники Администрации Нижнего Тагила совершили уборку на ГГМ – вдоль Октябрьского и Уральского проспекта. По сообщению отдела экологии и природопользованию, ими было собрано 4,5 кубометров мусора, посажено 20 деревьев и 230 кустарников.
Фотографии пресс-службы Администрации города
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