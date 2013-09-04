Переименование «кровавых улиц». Что думают тагильчане?

Кроме того, за последние два года открыто обсуждается вопрос о переименовании так называемых «кровавых и революционных» улиц. Например, как пишет «Областная газета», сегодня предлагают переименовать улицу Перовскую, ведь она была названа в честь Софьи Перовской, которую считают террористкой, замешанной в подготовке покушений на убийство Александра II.

В Нижнем Тагиле эта улица также есть. Кроме того, получается, что на очереди много других улиц – Ленина, Войкова, Карла Либкнехта. Предлагают переименовать и улицу Каховскую, Карла Маркса, Халтурина. «Это не герои, а антигерои, уничтожавшие своих соотечественников».

Однако представители муниципальных властей Свердловской области, все как один, уверены в том, что данная мера – не скроет кровавое прошлое России.

Вспоминаю изречение польского писателя Станислава Ежи Леца: «Если из истории убрать всю ложь, это не значит, что останется одна правда. Возможно, ничего не останется». Сейчас многое из прежнего трактуется по-иному, в угоду политикам переписывается история. Улицы названы именами революционеров-террористов? Не замазывайте их фамилии — и об ошибках истории надо честно говорить цитирует «Областная газета» Александр Камянчук, депутат Ирбитской городской Думы.

Тагильский депутат, Вячеслав Горячкин говорит о том, что возвеличивание отдельных персон в прошлом должно служить нам уроком.

Давайте постараемся так называть новые улицы и парки, чтобы у наших детей не возникло потом желания их переименовывать говорит Вячеслав.

Остается отметить, что переименование улиц, хоть и несет некий нравственный, поучительный подтекст, но будет крайне тяжелым и дискомфортным действием. Ведь получается, что придется менять все муниципальные документы, все документы и у граждан. А вы хотели бы переименовать некоторые улицы, тагильчане? Какие и почему, пишите в комментариях.