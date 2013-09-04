Поймай волну! Оператор МОТИВ дарит ценные призы «мобильным серферам».

Несмотря на то, что отпускной сезон подошел к концу, хочется как можно дольше сохранить воспоминания о летнем отдыхе. С 3 по 30 сентября МОТИВ запускает интеллектуальную SMS-викторину «Осенний серфинг».

Совсем недавно многие из нас рассекали морские волны, а с началом делового сезона принялись серфить по Интернету в поисках полезной и нужной информации. Мы приглашаем абонентов Свердловской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО принять участие в «Осеннем серфинге» от МОТИВа и побороться за ценные призы. Хочу дать небольшую подсказку для участников викторины: ответы даже на самые каверзные вопросы легко можно найти на нашем сайте

- рассказывает пресс-секретарь компании МОТИВ Алена Ярушина.

Участников ждут увлекательные вопросы на различные темы. Чтобы проверить свои знания и побороться за призы, достаточно отправить сообщение с текстом «ОК» на короткий номер 5050*.

По итогам каждой недели участник, набравший наибольшее количество баллов, получит 1 000 рублей на баланс своего мобильного. По итогам месяца трех лучших «мобильных серферов» ждут ценные призы: ноутбук, планшет, смартфон.

Подробности и полные условия викторины можно найти в разделе «Акции и специальные предложения» на сайте motivtelecom.ru.