Преимущества рынка Форекс для «офиса на колесах»

Информация, которая может оказаться решающей, как правило, поступает неожиданно и может исходить от ведущего радиоэфира. Радио у трейдеров всегда работает исправно.

Так в чем же преимущество именно Форекса? Этот финансовый рынок отличается высокой динамичностью и открыт круглосуточно. При сравнении с другими финансовыми институтами его выгодно выделяет высокая ликвидность, наименьшая стоимость сделок, большое количество участников, маржинальная торговля. Объем торгов на Форексе ежесуточно достигает нескольких триллионов долларов. Размещение, контроль и исполнение ордеров осуществляется без перерывов. Участник рынка может принимать решения и действовать очень оперативно, например, сразу после выхода новостей, размещаемых, в том числе, и на alfa-forex.ru. На других рынках приходится ожидать открытия биржи и стартовать в толпе десятков тысяч других трейдеров.

Одним из главных достоинств рынка Форекс может по праву считаться отсутствие комиссий за сделки. Обычно трейдер платит только спред, который является разницей между ценой покупки и продажи. По причине того, что Форекс является виртуальной площадкой, на нем не практикуется реальное перемещение валюты. Это в геометрической прогрессии уменьшает себестоимость проводимых операций.

Немаловажное значение имеет и тот факт, что цены на рынке Форекс определяются одними только спросом и предложением. Благодаря этому на валютном рынке появляются сильные тренды, и трейдеры могут хорошо заработать.

Преимущественное положение помогает занять и форекс брокер, который обеспечивает своих клиентов программным обеспечением для мобильных устройств iPhone, iPad и Android. Такая оснащенность позволяет трейдерам продуктивно работать в дорожных пробках.

Все трейдеры могут выбирать между медленными и быстрыми инструментами. Валютный рынок Форекс функционирует всегда и везде, когда у его участника есть свободный доступ в интернет. Даже в дороге возможности трейдера на международном валютном рынке не имеют никаких ограничений. Единственное, о чем не стоит забывать, так это о безопасности. При всей увлеченности делами не следует отвлекаться от вождения автомобиля, так это может оказаться причиной аварии.