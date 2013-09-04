Тагильчане благодарят Носова: в селе Елизаветинское наконец-то появился исправный трансформатор (ФОТО)

По словам информатора, история эта длилась на протяжении многих лет, начиная еще с прихода к власти Валентины Павловны Исаевой.

В Елизаветинском после дождей происходит одно и то же – во всем селе «вырубается» свет. Также был затруднен проезд техники для ликвидации отключений электроэнергии в селе в связи с не удовлетворительным состоянием дороги до села. Однако этим вопросом уже занимаются.

Люди обращаются раз в 2-3 дня с тем, что снова нет света. Размораживаются холодильники, разряжаются телефоны, не работают скважины, а в селе практически нет колодцев. А для того чтобы приготовить горячий обед, необходимо принести дров и в жаркое летнее время растопить печь, согреть чай, а зимой и во все приходится сидеть без света в темное время суток рассказывает Андрей.

Бывало, рассказывают жители, что время восстановления затягивалось от нескольких часов до нескольких дней, а иногда и неделю ждали электроэнергию. Глава Чащинской администрации, к которой относится село Елизаветинское, Соколова Галина Григорьевна постоянно озвучивает данный вопрос на коллекторных совещаниях с Главой города.

И только с приходом Сергея Константиновича Носова на пост градоначальника этот вопрос начал решаться. Уже в этом году Поляков А.В., директор ОАО МРСК-Урала (СвердловскЭнерго), обещал поставить новый трансформатор для бесперебойной подачи электроэнергии в село Елизаветинское и в поселок Чауж уже в мае этого года.

И в итоге, 22-23 августа были произведены работы по установке трансформатора на берегу реки Канава. Запущен он был совсем недавно – в понедельник 26 августа. Пока проблем с электричеством в селе Елизаветинское не наблюдалось.

Посмотрим, как будет работать линия во время гроз говорят жители Елизаветинского.