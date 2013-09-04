«Терминатор – 2» – мировая премьера RAE 2013 в Нижнем Тагиле
25 сентября 2013 года, в первый день работы IХ Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2013 (RAE 2013), состоится мировая премьера. Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» представит свою новейшую разработку - боевую машину огневой поддержки БМПТ-72.
БМПТ-72 - это революционная модернизация всемирно известного танка Уралвагонзавода - Т-72. При конструировании БМПТ-72 был учтен опыт создания и использования БМПТ, который за свою огневую мощь получил прозвище «Терминатор».
Как и базовая модель, «Терминатор-2» способен эффективно решать задачи по огневой поддержке танков и пехоты во всех видах боевых действий, в сложных географических зонах, в любое время суток, против любого противника. Но имеет некоторые отличия от предыдущей модели: усовершенствована система управления огнем и защищенность боевого модуля башни.
Главным преимуществом БМПТ-72 является то, что, созданная на платформе «семьдесятдвойки», она дает уникальную возможность всем странам мира, на вооружении которых стоит самый массовый танк современности Т-72, быстро и с минимальными затратами превратить свою армию в суперсовременную. Не приобретая новых дорогостоящих машин, сделать ее мощной, мобильной, высокозащищенной и хорошо вооруженной.
Планируется, что мировая премьера «Терминатора-2» пройдет в виде светового мультимедийного шоу в специально возведенном к выставке презентационном центре площадью 900 кв.м. В ней примут участие представители зарубежных стран и официальные иностранные делегации.