«Терминатор – 2» – мировая премьера RAE 2013 в Нижнем Тагиле

БМПТ-72 - это революционная модернизация всемирно известного танка Уралвагонзавода - Т-72. При конструировании БМПТ-72 был учтен опыт создания и использования БМПТ, который за свою огневую мощь получил прозвище «Терминатор».

Как и базовая модель, «Терминатор-2» способен эффективно решать задачи по огневой поддержке танков и пехоты во всех видах боевых действий, в сложных географических зонах, в любое время суток, против любого противника. Но имеет некоторые отличия от предыдущей модели: усовершенствована система управления огнем и защищенность боевого модуля башни.

Главным преимуществом БМПТ-72 является то, что, созданная на платформе «семьдесятдвойки», она дает уникальную возможность всем странам мира, на вооружении которых стоит самый массовый танк современности Т-72, быстро и с минимальными затратами превратить свою армию в суперсовременную. Не приобретая новых дорогостоящих машин, сделать ее мощной, мобильной, высокозащищенной и хорошо вооруженной.