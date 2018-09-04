Дело Головко: судебное заседание над обвиняемыми пройдёт 10 сентября в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:40Общество
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10 сентября в Нижнем Тагиле начнётся судебный процесс над обвиняемыми в смерти местного жителя Станислава Головко, который скончался после избиения в отделе полиции на Тельмана, 40.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: E1.RU
О дате предстоящего заседания стало известно от сестры погибшего – Екатерины.
Дело было поручено председателю суда Пикиной. Известно, что первое предварительное слушание будет проходить в закрытом формате.
Напомним, уголовное дело возбуждено против трёх оперуполномоченных – Дмитрия Панова, Егора Ялунина и Анатолия Быкова.
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