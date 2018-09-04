Экс-хоккеист тагильского клуба «Спутник» Павел Лазарев скончался в Челябинске

Спортсмен представлял хоккейный клуб «Спутник» в двух сезонах – 2001/2002 и 2002/2003 годах.

За такой небольшой период времени Павел Лазарев стал настоящим любимчиком тагильских болельщиков. Многие до сих помнят его покер (четыре заброшенные шайбы в одном матче) и то, каким дружелюбным, открытым и весёлым он был, вспоминает в разговоре с TagilCity.ru бывший пресс-секретарь ХК «Спутник» Ирина Казанцева.

Последние годы Павел Лазарев работал тренером в детской хоккейной школе «Мечел». В день, когда стало известно о гибели спортсменка, занятия в школе были отменены.

Также Павел являлся экс-нападающим челябинского клуба «Трактор». Память бывшего игрока почтят минутой молчания перед матчем в рамках регулярного чемпионата КХЛ в вечернее время, передает издание Chelyabinsk.ru.