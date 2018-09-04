Губернатор Владимирской области Орлова рассказала о развитии образования

На конференцию пришла губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Она рассказала, что работа в системе образования в регионе поставлена хорошо. Учащиеся ВУЗов области выходят из них уже приспособленными к условиям жизни в новой цифровом мире и соответствующими требованиям работодателей, сообщает «Губерния».

Глава региона указала на огромное значение развития системы допобразования. За минувшие годы в области ввели в эксплуатацию технопарк «Кванториум-33». Его воспитанникам дают все необходимое для учебы. Подростки поставлены в условия, максимально приближенные к работе в научной лаборатории. Служащих технопарка набрали из молодых педагогов и ученых. Учителя занимаются со своими подопечными по ряду программ. Речь идет о «Робототехнике», «Промышленном дизайне», «Аэротехнологии», а также «Биотехнологии» и «Дополненной и виртуальной реальности».

Недавно во Владимирской области провели масштабную реконструкцию в «Патриаршем саду». Теперь там стоит новый учебный корпус. Он рассчитан на 300 учащихся. Помещения корпуса обставлены современным оборудованием. Кроме различных приборов, в здании разбита оранжерея. Она будет принимать юных натуралистов, поделилась Орлова.

Губернатор рассказала о детском технопарке, возведенном в Гусь-Хрустальном. Он станет работать по компетенции «Робототехника». Технопарк появился на базе колледжей. Сейчас в нем занимаются 30 подростков в возрасте старше 12 лет. Однако уже скоро число воспитанников технопарка возрастет до 150. Скоро на территории Владимирской области заработает Центр детской одаренности, где дети смогут углубленно изучать любые предметы.

По словам Орловой, научные центры и технопарки необходимы для полноценного развития подрастающего поколения. Воспитанникам подобных учреждений нравится трудиться в них. Руководство региона продолжит разрабатывать и воплощать в жизнь подобные проекты.