Лучшие газовики собрались в Нижнем Тагиле на финале конкурса профмастерства

В состязаниях зарегистрировались 45 участников, вошедших в состав бригад аварийно-диспетчерской службы, службы наружных сетей и монтажной бригады. Также за индивидуальную победу соревновались мастера службы внутридомового газового обслуживания и машинисты экскаватора.

Повторение – мать учения

Проверка профмастерства началась с теоретических заданий. Конкурсантам предстояло пройти тесты по требованиям охраны труда, безопасных методов и приёмов осуществления работ и технологий. Водители тем временем сдавали теоретическую часть экзамена по ПДД. На выполнение каждого письменного задания давалось порядка 20 минут. Сразу после теста слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов Сергей Волынкин из Полевского, который прибыл в Нижний Тагил вместе с коллегой Евгением, рассказал о заданиях и о своей работе:

Все вопросы касались рабочей деятельности, которой мы занимаемся каждый день. Это ремонт и обслуживание газопровода под давлением. Лично я участвую в конкурсе впервые. В прошлом году бригада сварщиков и слесарей из Полевского выиграла один из этапов конкурса. В этом году мы тоже постараемся сделать всё возможное,поделился Сергей Волынкин.

Многие участники признавались, что находиться «за партой», да и в целом под вниманием судей, для них очень волнительно. Для самих конкурсантов иногда становится сюрпризом, кто из них поедет на тот или иной этап соревнований.

Мастер службы внутридомового обслуживания Татьяна Яровая из АО «Екатеринбурггаз» работает уже 13 лет, она училась на газовика, сейчас работает в должности старшего мастера, а иногда даже замещает начальника.

Я на конкурсе в первый раз. Когда я узнала, что приму участие в финале, я собралась с силами, поехала, не стала подводить своего начальника. Тем более что за хороший результат победителям положена премия, это тоже приятно.

Испытания профессионалов

Для представителей разных направлений деятельности газовой службы организованы различные практические задания. Организаторы отмечают, что ежегодно вводятся новые варианты испытаний, чтобы создать одинаковые условия для новичков и ранее задействованных участников.

Николай Волков трудится мастером службы внутридомового газового обслуживания АО «ГАЗЭКС» в Нижнем Тагиле. После прохождения испытаний он поделился своими впечатлениями.

Перед конкурсом я понимал, что сейчас буду сравнивать свой профессиональный уровень с уровнем других. И незнание, какой уровень у других людей, тебя заставляет волноваться. Когда конкурс начался, я понял, что это прекрасно! Ты общаешься с ребятами примерно того же возраста, что и ты, делишься с ними опытом, обмениваешься информацией. Это развивает общение между Нижним Тагилом и другими городами.

Одним из главных нововведений 2018 года является особое задание для мастеров службы внутридомового обслуживания. Им предстояло помимо теоретического этапа стать участником смоделированной ситуации, с которой может столкнуться работник в ходе ежедневной деятельности. Тест на стрессоустойчивость для конкурсантов устраивали судьи.

50% нашего рабочего времени мы устраняем технические неполадки, а другую половину мы уделяем общению с абонентами. На конкурсе получилась ролевая игра, в ходе которой ты должен обоснованно и на уровне твоего собеседника донести нужную информацию. Не все готовы это принять.

Николай рассказал, почему он любит свою работу:

Когда учился, я хотел получить техническое образование, я знал, что это моё. Но когда я поработал в среде, где одно оборудование, я понял, что это скучно. Мне нужно общение с людьми. В большинстве случаев оно приятное.

Как открыть экскаватором бутылку газировки?

Самым зрелищным этапом практической части стало задание для машинистов трактора. После выполнения змейки им предстояло погрузить покрышки на столб. Затем водители перемещали трубу с одного места на другое. Далее им предстояло вставить железную трубу в узкое отверстие. А затем при помощи ковша большой экскаватор под управлением опытного машиниста погружал ведро с водой в другое ведро, а также открывал крышку на стеклянной бутылке с газированной водой.

46-летний водитель экскаватора Сергей Квашнин из Арамиля в ходе пробной попытки столкнулся с трудностями: управление представленной спецмашиной оказалось для него непривычным. Однако во второй зачётной попытке мужчина собрался и показал высокий результат, выполнив практически все задания. Сергей – тракторист во втором поколении. Он рассказал, что на различных тракторах работает с 1986 года.

У меня папа всю жизнь работал на тракторе. Сидя у него на коленях, я уже научился рулить. Моя 8-месячная дочь тоже любит играть в машинки, куклы ей не надо, признался Сергей.

Тракторист работает по стандартному графику 5/2. «Ювелирная» работа на тракторе, которую проверяют в ходе конкурса, необходима и в рабочей деятельности.

Когда копаешь землю, ты должен душой почувствовать, что под ней. Не дай бог правительственный кабель порвал, там вообще большой штраф. Стараешься тихонечко, подкапываешь. Когда копаешь, весь в напряжении сидишь. После рабочего дня приходишь и падаешь, рассказал Сергей.

Не до шуток

По-настоящему серьёзная работа предстояла электрогазосварщикам. По легенде газовики были вызваны на участок газопровода, где фланец пропускал газ. Бригада из двух человек работала над ремонтом и заменой одной из труб, но при этом дом оставался подключенным к газоснабжению. Отверстие, откуда поступает газ, закрывают специальным шомполом, и при этом не должно произойти возгорание. Затем отрезают часть дефектной трубы и заменяют её при помощи сварки. Швы в дальнейшем проходят проверку под рентгеном.

Совсем рядом на газораспределительном пункте работает бригада аварийной газовой службы. По замыслу, на месте обнаружена утечка, для ремонта которой нужно остановить газоснабжение, поменять нужные прокладки, заменить трубы, подтянуть болты. Затем производится повторный пуск газа. Интересно, что на тагильском спецполигоне объекты подключены к настоящему газу, поэтому условия работы специалистов максимально приближены к реальным.

Эти ситуации постоянно повторяются в жизни, рассказал Андрей Симонов, главный инженер АО «ГАЗЭКС» по Горнозаводскому управленческому округу.

Кстати, доехать до места бригаде участников необходимо было на аварийной машине по построенному маршруту. Техника проезда также оценивалась судьями.

Работа на скорость

На площадке по соседству в ряд расположилось другое действо. На пяти сымитированных кухнях или котельных производился монтаж газопровода внутри помещения.

Нужно изогнуть трубу в 5 метров, сделать опуски на оборудование, подключить счетчики и поставить краны, произвести опрессовку.Работа оценивается по времени. Монтажные бригады зачастую работают по сдельной оплате: чем больше сделают, тем больше получат денег,отметил Андрей Симонов.

Победители и церемония награждения

Напомним, конкурсанты соревновались в 5 номинациях – трех командных и двух индивидуальных.

В финале регионального конкурса встречаются и опытные поколения газовиков, и новые сотрудники со всей Свердловской области – порядка 150 человек от Талицы до Красноуфимска, которые были отобраны на своих территориях по итогам окружных этапов конкурса профессионального мастерства. В ходе конкурса проверяется, насколько персонал соответствует требованиям законодательства, правилам, действующим в газораспределительной отрасли, оценивается качество работы и решение тех задач, с которыми сотрудники сталкиваются в ежедневной работе. Лучшие работники получают достойные премии, повышенные разряды, честь и уважение в коллективе. На них равняются, их опыт и профессионализм перенимает весь персонал газовых хозяйств Свердловской области»,сказал главный инженер холдинга «ГАЗЭКС» Денис Гоглев.

Лучше всех с заданием по ликвидации утечки газа на шкафном регуляторном пункте справилась бригада АДС Горнозаводского округа. В команде победителей – мастер Василий Стеблов, слесарь Илья Федотов, водитель Сергей Барнашов из Нижнего Тагила. Второе место заняла аварийная бригада Южного округа (Константин Синицын, Евгений Пивоваров, Алексей Сафронов из Каменска-Уральского), третьими стали специалисты Западного округа (Владимир Гулевский, Алексей Клевакин, Юрий Нефедов из Полевского).

Победу в номинации Лучшая служба наружных сетей одержали представители Южного округа Александр Зайцев (Камышлов) и Роман Портнягин (Каменск-Уральский). «Серебро» завоевали Андрей Докшин и Анатолий Шилов (г. Нижний Тагил, Горнозаводской округ), «бронзу» - Евгений Гегенигер и Сергей Волынкин (г. Полевской, Западный округ).

Среди монтажных бригад, трудившихся на «кухне или в котельной» первое место получили специалисты из Южного округа (Дмитрий Голованов и Андрей Качусов из Богдановича), второе – из «Екатеринбурггаза», третье – из Горнозаводского округа (Иван Фомин и Юрий Тарасов из Верхней Салды).

Лучшим мастером службы внутридомового газового оборудования стал представитель Каменска-Уральского Даниил Касперович. Вторым стал Николай Волков из Нижнего Тагила, третьим – Евгений Сычев из Серова.

На самом зрелищном соревновании экскаваторщиков лучшим стал Виктор Лесников из Каменска-Уральского, «серебро» – у Юрия Канина из Екатеринбурга, третье место занял Александр Жаров из Нижнего Тагила.