Лучшие школьники Свердловской области получат награды 5 сентября

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5 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручит памятные награды, дипломы и 30 тыс. рублей отличившимся школьникам Свердловской области.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Uralweb.ru
5 сентября в Екатеринбурге во Дворце молодежи губернатор Свердловской области наградит первых учеников региона.
21 школьник из Екатеринбурга и 29 – из 16 городов Свердловской области: Нижнего Тагила, Ревды, Качканара, Краснотурьинска и других стали лауреатами премии губернатор этого года.
Также на мероприятии будут вручены благодарственные письма Губернатора Свердловской области учителям, тренерам и педагогам дополнительного образования.
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