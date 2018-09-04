Мужчина с детьми 1 сентября заблудился в лесу под Нижним Тагилом

Вечером 1 сентября на пульт ППС поступило сообщение о том, что под Нижним Тагилом в районе базы «Верхний прудок» потерялся тагильчанин, вместе с ним находились дети – 2009 г.р и 2013 г.р.

На поиски заблудившихся была направлена усиленная группа спасателей. Также в поисках принял участие волонтер – Артем Чудинов, молодой человек хорошо знает местность и оказал помощь спасателям. В 23.45 того же дня мужчина и дети были найдены. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщает «Центр защиты населения и территории г. Нижний Тагил».