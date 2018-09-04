«Не уважают других»: тагильчанка пожаловалась на шумных соседей

Жительница Нижнего Тагила Алена рассказала о том, что обеспокоена ситуацией, происходящей у ее соседей. Как сообщила девушка, она сейчас временно проживает у родителей на ул. Пихтовая. И вся семья не может отдыхать по ночам из-за шумных соседей. Девушка поделилась, что дискомфорт испытывает весь подъезд.

Шумят не каждую ночь, но громко включают музыку, вот, 24 августа было у них много гостей, музыка играла, много детей там было, не спали,рассказала Алена.

Девушка пояснила, что 24 августа они вызывали полицию. Наряд приехал. Однако дверь им шумные соседи не открыли. Когда правоохранители уехали, музыка в квартире заиграла вновь с усиленной громкостью.

Наша семья дважды вызывала полицию, еще один раз соседи. Это за последнее время. Даже штраф им выписать обещали,пояснила тагильчанка.

Со слов Алены, семья на вид приличная. Воспитывают двоих детей.

Ребята молодые, лет по 25 им. Двое детей у них. Мальчик и девочка. Я не скажу, что они плохо одеты или голодные. И родители работают. Просто очень шумные. Не уважают других людей,отметила Алена.

Девушка рассказала, что больше всего страдают ее пожилые родители. Они боятся обращаться в полицию.

Я больше всего за родителей переживаю. У нас ремонт закончится, и я уеду, а они останутся. Родители ничего не будут предпринимать, так как боятся за имущество и машину, которую оставляют у подъезда. У соседей вообще раньше жил неадекватный брат соседки, наркоман. Было еще хуже!сказала девушка.

Редакция обратилась в полицию за комментариями по поводу данной семьи.