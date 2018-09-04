«Прошу вернуть»: мужчина на иномарке забрал детскую коляску от парка в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле 2 сентября у парка им. Бондина тагильчанка лишилась детской коляски. Ее забрал мужчина на иномарке.
В Нижнем Тагиле женщина лилась детской коляски у парка им. Бондина. Инцидент произошел 2 сентября. Со слов тагильчанки, она забыла коляску у парка, а когда вернулась, детское транспортное средство уже пропало.
Мы торопились. Всегда муж коляску в багажник сам убирает после того, как посадит ребенка в кресло, а я пристегиваю. Но тут что-то пошло не так, и мы отвлеклись на ребенка и поехали. Коляска осталась сзади,рассказала тагильчанка.
Мама быстро обнаружила пропажу коляски, но, когда вернулась, она уже пропала.
Женщина обращалась в администрацию парка. Ей сообщили, что коляску им никто не передавал. Посоветовали посмотреть записи с камеры. Судя по записям, коляску забрали мужчина в темной одежде и мальчик в белой футболке.
Они были на черной машине марки «Фольксваген», у нас есть записи с камер видеонаблюдения,пояснила тагильчанка.
Женщина просит мужчину, забравшего коляску, вернуть ее за вознаграждение. Обращаться в полицию тагильчанка не планирует.
Просим вернуть за вознаграждение. Возможно, подумали, что коляска ничья. У нее есть хозяин! Верните, пожалуйста! попросила владелица.
Редакция проверила сервисы по продаже вещей, данная коляска среди объявлений обнаружена не была.
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