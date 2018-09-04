«Прошу вернуть»: мужчина на иномарке забрал детскую коляску от парка в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле женщина лилась детской коляски у парка им. Бондина. Инцидент произошел 2 сентября. Со слов тагильчанки, она забыла коляску у парка, а когда вернулась, детское транспортное средство уже пропало.

Мы торопились. Всегда муж коляску в багажник сам убирает после того, как посадит ребенка в кресло, а я пристегиваю. Но тут что-то пошло не так, и мы отвлеклись на ребенка и поехали. Коляска осталась сзади,рассказала тагильчанка.

Мама быстро обнаружила пропажу коляски, но, когда вернулась, она уже пропала.

Женщина обращалась в администрацию парка. Ей сообщили, что коляску им никто не передавал. Посоветовали посмотреть записи с камеры. Судя по записям, коляску забрали мужчина в темной одежде и мальчик в белой футболке.

Они были на черной машине марки «Фольксваген», у нас есть записи с камер видеонаблюдения,пояснила тагильчанка.

Женщина просит мужчину, забравшего коляску, вернуть ее за вознаграждение. Обращаться в полицию тагильчанка не планирует.

Просим вернуть за вознаграждение. Возможно, подумали, что коляска ничья. У нее есть хозяин! Верните, пожалуйста! попросила владелица.

Редакция проверила сервисы по продаже вещей, данная коляска среди объявлений обнаружена не была.