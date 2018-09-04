Россияне могут проверить здоровье в рамках акции ИНВИТРО «Не жди deadлайн»

Всего было обследовано 6,5 тысяч журналистов и пиарщиков. Только у 15% из них не были найдены проблемы со здоровьем.

По информации пресс-службы ИНВИТРО, представители средств массовой информации сдавали кровь, чтобы узнать, если ли у них какие-то патологии. Медики выяснили, что жизнь в мегаполисе, регулярный стресс и неправильное питание наносят ущерб здоровью представителей творческих профессий. Врачи советуют не дожидаться, пока болезни дадут о себе знать, а скорее обследоваться в офисах компании.

Нарушения в работе печени и почек – самые распространенные проблемы, которые диагностируются после обследования. В основном они встречаются у людей старше 50 лет, и объясняются возрастом пациентов. Мужчины в два раза реже страдают от болезней печени, чем женщины. Постоянный стресс оказывает давление на организм журналистов. У молодых представителей СМИ уровень кортизола (гормон стресса) выше, чем у возрастных корреспондентов. Как показывают исследования, женщины менее стрессоустойчивы, чем сильный пол. Только у 4% мужчин повышен уровень кортизола. Для творческих людей характерен повышенный уровень холестерина, что говорит о неправильном питании.

Женщины более подвержены анемии: низкий уровень гемоглобина обнаружен у 7-10% пациенток в возрасте от 18 до 56 лет. Эта статистика объясняется тем, что женщины садятся на диеты без рекомендации специалистов.

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