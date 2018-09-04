Шел мимо кладбища: житель Черноисточинска подозревается в краже лавочки с погоста

Нижнетагильскими полицейскими задержан подозреваемый в краже столика и лавочки с могилы на погосте. По сообщению следствия, кража была совершена на кладбище в Висимо-Уткинске в августе 2018 года. О пропаже сообщила жительница Уральца. Она рассказала, что купила новый столик и лавочку совсем недавно и установила на могиле близкого человека. Ущерб женщина оценила в 4 800 рублей.