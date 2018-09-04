Шел мимо кладбища: житель Черноисточинска подозревается в краже лавочки с погоста
Сегодня, 17:00Общество
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50-летний житель Черноисточинска подозревается в краже лавочки с кладбища.
Сюжеты: Пригород
Нижнетагильскими полицейскими задержан подозреваемый в краже столика и лавочки с могилы на погосте. По сообщению следствия, кража была совершена на кладбище в Висимо-Уткинске в августе 2018 года. О пропаже сообщила жительница Уральца. Она рассказала, что купила новый столик и лавочку совсем недавно и установила на могиле близкого человека. Ущерб женщина оценила в 4 800 рублей.
Подозреваемый был задержан и сознался в содеянном. Он рассказал, что гостил у родственников, решил пройти мимо кладбища и заприметил столик и лавочку. Похищенное он спрятал в лесу.
Жителю Черноисточинска грозит до 2 лет заключения, пишут «Все новости».
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