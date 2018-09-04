Тагильчанка пыталась продать медаль «Материнство и детство»

Жительница Нижнего Тагила стала фигуранткой уголовного дела за попытку сбыть медаль «Материнство и детство». 36-летняя тагильчанка обвиняется в попытке продажи государственной награды.

Как сообщает транспортная полиция, женщина нашла медаль в траве во время прогулки со своим супругом. Женщина не знала, что с ней делать и по этой причине решила продать за 2 500 рублей.

Тагильчанка разместила объявление, на которое откликнулся «покупатель», и была совершена проверочная закупка. Во время мероприятий ее задержали и доставили в отдел полиции.