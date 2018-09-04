Тагильчанка пыталась продать медаль «Материнство и детство»

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уголовное дело заведено на тагильчанку за продажу медали «Материнство и детство».
Сюжеты: Нижний Тагил
Жительница Нижнего Тагила стала фигуранткой уголовного дела за попытку сбыть медаль «Материнство и детство». 36-летняя тагильчанка обвиняется в попытке продажи государственной награды.
Как сообщает транспортная полиция, женщина нашла медаль в траве во время прогулки со своим супругом. Женщина не знала, что с ней делать и по этой причине решила продать за 2 500 рублей.
Тагильчанка разместила объявление, на которое откликнулся «покупатель», и была совершена проверочная закупка. Во время мероприятий ее задержали и доставили в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело. Рассмотрение пройдет в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила. Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы, пишут «Все новости».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей