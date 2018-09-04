Три жителя Екатеринбурга организовали интернет-магазин наркотиков

В отношении трёх екатеринбуржцев вынесено обвинительное заключение по статье 228.1 УК РФ. Мужчин признали виновными в организации интернет-магазина, в котором продавали наркотики. Во время задержания у подсудимых изъяли 9 килограмм наркотиков, предназначенных для сбыта.
С сентября 2015 года по август 2016 три жителя столицы Свердловской области продавали через сеть Интернет синтетические наркотики.
Злоумышленники оформляли банковские и карты мобильных операторов на подставных лиц, организовали размещение и изъятие веществ из тайников, хранили наркотики, предназначенные для покупателей, на специальной квартире. В августе 2016 года, когда оперативная группа задержала мужчин, то по месту их проживания было обнаружено 9 килограмм наркотических средств.
4 сентября суд признал подсудимых виновными и назначил в качестве наказания реальное лишение свободы на срок от 9 до 16 лет. Изъятые после задержания денежные средства в размере 110 тыс. рублей, 1,5 тыс. долларов США и 200 Евро судья постановил передать в бюджет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.