Три жителя Екатеринбурга организовали интернет-магазин наркотиков

С сентября 2015 года по август 2016 три жителя столицы Свердловской области продавали через сеть Интернет синтетические наркотики.

Злоумышленники оформляли банковские и карты мобильных операторов на подставных лиц, организовали размещение и изъятие веществ из тайников, хранили наркотики, предназначенные для покупателей, на специальной квартире. В августе 2016 года, когда оперативная группа задержала мужчин, то по месту их проживания было обнаружено 9 килограмм наркотических средств.