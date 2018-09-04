Значки, флаги и плакаты: выставка об истории ВЛКСМ открылась в нижнетагильском музее

Одна из частей выставки посвящена разработке целины в Казахской ССР и созданию совхоза «Тагильский комсомолец» в Кустанайской области.

На выставке представлен красный ковш, подаренный беспартийной молодежью на VI конференции РКСМ в 1924 году, с дарственной надписью «Пусть Р.К.С.М. этим ковшом черпает из наших масс лучшую часть беспартийной молодежи. 1924 г.»