Значки, флаги и плакаты: выставка об истории ВЛКСМ открылась в нижнетагильском музее
Сегодня, 14:30Общество
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31 августа в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» открылась выставка, посвященная 100-летию комсомола.
Сюжеты: Нижний Тагил
Экспозиция расскажет посетителям об истории комсомола в Нижнем Тагиле.
Одна из частей выставки посвящена разработке целины в Казахской ССР и созданию совхоза «Тагильский комсомолец» в Кустанайской области.
Также среди экспонатов представлены флаги и знамена, вымпелы, плакаты, значки, медали, билеты членов ВЛКСМ различных годов.
На выставке представлен красный ковш, подаренный беспартийной молодежью на VI конференции РКСМ в 1924 году, с дарственной надписью «Пусть Р.К.С.М. этим ковшом черпает из наших масс лучшую часть беспартийной молодежи. 1924 г.»
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Подготовили выставку сотрудники музея при поддержке нижнетагильского городского Совета ветеранов комсомола, пишет ИА «Красная весна».
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