Альфа-Банк увеличил свою долю по выдачи ипотеки в 2019 году

Как сообщает издание NewsNN.ru, Альфа-Банку удалось войти в пятерку лучших банков по количеству выданного ипотечного кредитования. С января текущего года кредитный портфель Альфа-Банка расширился более, чем на 72%. По состоянию на 1 августа 2019 года он равняется 61,1 миллиарду рублей. Альфа-Банк занимает 3,05% доли рынка по объемы выданной ипотеки.

Директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов подчеркнул, что ипотека является на сегодня самым популярным решением жилищного вопроса. В Альфа-Банке ожидают повышение спроса на данный вид кредитования на фоне снижения процентных ставок. Иванов отметил, что средний срок ипотечного кредита сегодня составляет 6-7 лет. Он также выразил клиента благодарность за оказанное доверие Альфа-Банку.

Банк предлагает своим клиентам ипотечные займы с минимальным первоначальным взносом от 10%. Кроме того, можно оформить ипотеку под залог имеющейся недвижимости. Срок кредитования - от 3 до 30 лет. Кроме того, клиперам банка предоставляется возможность использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса или же основного долга. При этом, средства заемщика должны быть не менее 5% от стоимости покупаемой недвижимости.

С февраля 2018 года пользователям сайта Альфа-Банка доступен личный кабинет, где он сможет оформить ипотеку без визита в банк: посетить офис будет необходимо только лишь при подписании документов. Также через личный кабинет можно загрузить анкеты, заказать услугу по оценке недвижимости с возможностью самостоятельно выбрать оценочную компанию. Также через личный кабинет клиентам доступна возможность автоматического формирования документов для страховой компании и определить тариф и размер страховой премии.