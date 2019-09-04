Екатеринбуржец лишился квартиры ради «бизнеса» по установке натяжных потолков

Мужчины предложили Мусапову под залог его двухкомнатной квартиры оформить кредит на развитие бизнеса по установке натяжных потолков. Мусапов огласился, его товарищ познакомил его с мужчиной, который готов профинансировать развитие бизнеса. Екатеринбуржец думал, что оформляет залог, однако, как позже выяснилось, он подписал документы на продажу.

После этого «компаньон» заверял Мусапова, что бизнес начал развиваться и даже принес ему 20 тысяч рублей. Однако это были единственные деньги, которые получил мужчина. Позже, как сообщает екатеринбуржец, он брал несколько кредитов и передавал деньги «партнеру». А в 2016 году, спустя некоторое время после сделки, мужчину попросили съехать с квартиры.