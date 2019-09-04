Екатеринбуржец лишился квартиры ради «бизнеса» по установке натяжных потолков
46-летний екатеринбуржец Владислав Мусапов вынужден жит в гараже, мужчина лишился квартиры из-за сделки с двумя знакомыми с криминальным прошлым, пишет портал Е1.
Мужчины предложили Мусапову под залог его двухкомнатной квартиры оформить кредит на развитие бизнеса по установке натяжных потолков. Мусапов огласился, его товарищ познакомил его с мужчиной, который готов профинансировать развитие бизнеса. Екатеринбуржец думал, что оформляет залог, однако, как позже выяснилось, он подписал документы на продажу.
После этого «компаньон» заверял Мусапова, что бизнес начал развиваться и даже принес ему 20 тысяч рублей. Однако это были единственные деньги, которые получил мужчина. Позже, как сообщает екатеринбуржец, он брал несколько кредитов и передавал деньги «партнеру». А в 2016 году, спустя некоторое время после сделки, мужчину попросили съехать с квартиры.
Мусапов обратился в правоохранительные органы, но в возбуждении уголовного дела было отказано, так как сделка носила гражданско-правовой характер.