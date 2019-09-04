Мэр Нижнего Тагила прокомментировал ситуацию с угрожавшим уничтожить школу ребенком
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время объезда Тагилстроевского района прокомментировал недавний инцидент со школьником, записавшим видео с угрозами «уничтожить всю школу».
Мэр пояснил, что ситуация в целом сейчас держится под контролем, данный вопрос глава города уже обсудил с начальником тагильской полиции Ибрагимом Абдулкадыровым.
Ситуация держится под контролем. Все обсуждения этого ведутся в закрытом режиме. Такое уже происходило, но не афишировалось. Все это проверялось специальными органами. Когда публикуются различные видеоролики плохой направленности молодёжь насмотрится и может начать копировать,пояснил TagilCity.ru Владислав Пинаев.
Напомним, что городские СМИ вчера опубликовали видео, по которому уже организована проверка прокуратуры и полиции. На записи учащийся тагильской школы угрожает расправиться с одноклассниками, при этом размахивает ножом и нецензурно выражается. Ранее стало известно, что подростки из Кушвы Свердловской области вели приготовление к теракту в школе и техникуме.