Мэр Нижнего Тагила прокомментировал ситуацию с угрожавшим уничтожить школу ребенком

Мэр пояснил, что ситуация в целом сейчас держится под контролем, данный вопрос глава города уже обсудил с начальником тагильской полиции Ибрагимом Абдулкадыровым.

Ситуация держится под контролем. Все обсуждения этого ведутся в закрытом режиме. Такое уже происходило, но не афишировалось. Все это проверялось специальными органами. Когда публикуются различные видеоролики плохой направленности молодёжь насмотрится и может начать копировать,пояснил TagilCity.ru Владислав Пинаев.