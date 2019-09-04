Новый подрядчик приступил к строительству поля в Центре образования Нижнего Тагила

Общая сумма контракта составляет 25 миллионов рублей, а работы будут закончены до 20 октября.

Фото: tagilcity.ru

Начали мы с фальстарта. На конкурс зашла недобросовестная организация. На сегодняшний день службой заказчика предприняты все действия, чтобы считать конкурс не состоявшимся. Контракт расторгнут. По итогам нового конкурса контракт заключен с МУП «Тагилдорстрой», в работу которого я верю, она проверена годам,рассказал Владислав Пинаев.

Помимо футбольного поля планируется построить четыре беговые дорожки, зону для прыжков в длину и сдачи норм ГТО, а также волейбольно-баскетбольную площадку. К работам «Тагилдорстрой» уже приступил, заявил мэр города.

Фото: tagilcity.ru