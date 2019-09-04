Новый подрядчик приступил к строительству поля в Центре образования Нижнего Тагила
Сегодня, 15:11ОбществоФото: TagilCity.ru
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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время объезда Тагилстроевского района заявил, что футбольный стадион у Центра образования № 1 будет возводить компания МУП «Тагилдорстрой».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Общая сумма контракта составляет 25 миллионов рублей, а работы будут закончены до 20 октября.
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Фото: tagilcity.ru
Начали мы с фальстарта. На конкурс зашла недобросовестная организация. На сегодняшний день службой заказчика предприняты все действия, чтобы считать конкурс не состоявшимся. Контракт расторгнут. По итогам нового конкурса контракт заключен с МУП «Тагилдорстрой», в работу которого я верю, она проверена годам,рассказал Владислав Пинаев.
Помимо футбольного поля планируется построить четыре беговые дорожки, зону для прыжков в длину и сдачи норм ГТО, а также волейбольно-баскетбольную площадку. К работам «Тагилдорстрой» уже приступил, заявил мэр города.
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Фото: tagilcity.ru
Напомним, в августе на ООО «Караван» поступали жалобы, после чего контракт с ним был расторгнут.
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