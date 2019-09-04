Почти 19 тысяч семей в Свердловской области получили выплаты за третьего ребёнка

На данные выплаты выделены 994 млн рублей – почти 666 млн рублей из федерального бюджета и 328 млн рублей из областного, сообщил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Кроме того, на 2019 год в областном бюджете предусмотрены 1 757 млн рублей для ежемесячных выплат семьям, которые имеют среднедушевой доход ниже установленной в регионе величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей.