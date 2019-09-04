Почти 19 тысяч семей в Свердловской области получили выплаты за третьего ребёнка
Сегодня, 16:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Около 19 тысяч свердловских семей получили или продолжают получать ежемесячные выплаты за рождение третьего ребёнка. С 1 сентября 2019 года размер пособия составляет 11,5 тысяч рублей.
На данные выплаты выделены 994 млн рублей – почти 666 млн рублей из федерального бюджета и 328 млн рублей из областного, сообщил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
Кроме того, на 2019 год в областном бюджете предусмотрены 1 757 млн рублей для ежемесячных выплат семьям, которые имеют среднедушевой доход ниже установленной в регионе величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей