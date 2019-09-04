Полиция составила фоторобот подозреваемого в нападении на школьниц в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел в 17 часов 3 августа в подъезде дома на Черноисточинском шоссе. В правоохранительные органы обратились родители школьницы. Они сообщили, что незнакомый мужчина, находясь между первым и вторым этажом в подъезде, схватил ребенка за ногу.