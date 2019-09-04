Полиция составила фоторобот подозреваемого в нападении на школьниц в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:45Общество
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В Нижнем Тагиле составлен фоторобот подозреваемого в нападении на ребенка. Изображение подозреваемого мужчины TagilCity.ru предоставили тагильчане, ориентировка уже начала расходиться по соцсетям.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел в 17 часов 3 августа в подъезде дома на Черноисточинском шоссе. В правоохранительные органы обратились родители школьницы. Они сообщили, что незнакомый мужчина, находясь между первым и вторым этажом в подъезде, схватил ребенка за ногу.
Приметы подозреваемого: рост 170-175 сантиметров, лысый, худощавый. Был одет в кожаную куртку черного цвета, темно-синие джинсы, на ногах туфли черного цвета с заостренным носком.
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В МУ МВД «Нижнетагильское» отказались комментировать ориентировку на подозреваемого, сославшись на предыдущее заявление, что ведутся розыскные мероприятия.
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