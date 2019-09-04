Ранее судимый за пьяную езду житель Богдановича проведет 10 месяцев в колонии

В июле этого года Сергей Макаров был остановлен сотрудниками ГИБДД Богдановича. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе в количестве 1,027 мг/л.