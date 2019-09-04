Ранее судимый за пьяную езду житель Богдановича проведет 10 месяцев в колонии
Сегодня, 12:41ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Житель Богдановича, трижды ранее судимый за управление автомобилем в нетрезвом виде, приговорен к реальному лишению свободы, сообщает прокуратура Свердловской области.
В июле этого года Сергей Макаров был остановлен сотрудниками ГИБДД Богдановича. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе в количестве 1,027 мг/л.
Макаров приговорен к 10 месяцам в исправительной колонии общего режима, кроме того, он на три года лишен права управления транспортным средством.
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