«РГС-Жизнь» использовала фирменный стиль «Росгосстраха» за бесценок

Компания «Росгосстрах-Жизнь» («РГС-Жизнь») вышла из состава группы компаний «Росгосстраха» («РГС) в 2016 году. После некоторое время ею заведовал генеральный директор ГК Данил Хачатуров. Годом позднее году у РГС сменился руководящий состав, и теперь контроль от бывших владельцев, среди которых значится и Хачатуров, перешел к Центробанку. Эти меры были необходимы для того, чтобы спасти от банкротства банк «Открытие», который аффилирован с РГС. Осенью 2017 года генеральный директором РГС стал Николаус Фрай, сообщает Лента.ру.

Новые руководители решили проверить работы своих предшественников. В результате было установлено, что после ухода их ГК «РГС-Жизнь» разорвала договор относительно условий использования 13 главных эмблем ГК, среди которых также значатся также слоганы и логотипы.

С одной стороны, аннулирование контракта было логичным процессом. Тем не менее, было установлено, что «РГС-Жизнь» также заключила лицензионное соглашение по условиям, которые были крайне невыгодны «Росгосстраху». Так, договор содержал пункты, по которому за работу под брендом РСГ, «РГС-Жизнь» должны были платить по 15 тысяч рублей за каждый квартал за один знак. То есть прав на использование знаков у «РГС-Жизнь» было больше, чем у всех остальных. Примечательно, но «Росгосстрах» также не мог расторгнуть этот договор в одностороннем порядке.

Из этого следует, что в течении семи лет, о которых заявлено в договоре, «Росгосстрах» не мог полноценно получать прибыли за собственные товарные знаки. В то время как «РГС-Жизнь» имела возможность мимикрировать под крупный бренд на рынке.

После подсчетов понесенных убытков, новые собственники РСГ обратились в суд и к правоохранителям. Теперь же в главном офисе будут добиваться аннулирование договоров и пресечения схемы по выводу активов РСГ на аффилированные счета компаний Данила Хачатурова, к которым относится «РГС-Жизнь».

За использование товарных знаков «Росгосстраха», «РГС-Жизнь» только за первый квартал 2017 года задолжала головной компании 453 миллиона рублей исходя их стандартных рыночный цен. Тем не менее, по условию их договора, сумма вознаграждения составляет всего 195 тысяч рублей.