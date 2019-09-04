Сестра Алексея Пьянкова стала заместителем министра соцполитики Свердловской области
Сегодня, 22:15ОбществоФото: Прокуратура Свердловской области
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Бывший заместитель прокурора уральской столицы Ирины Чернышева сменила сферу деятельности и перешла на пост заместителя министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, сообщает Znak.
В новой должности она начала работать с 31 августа. До этого, на протяжении трёх лет Чернышева в статусе заместителя прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой участвовала в пресс-конференциях и проводила выездные приемы граждан в разных районах уральской столицы.
По информации различных источников, новый заместитель министра соцполитики Свердловской области приходится сестрой бывшему главе министерства по управлению госимуществом Свердловской области, главе совета директоров «Облкоммунэнерго» Алексею Пьянкову, которого подозревают в коррупции. При этом официальных данных, которые бы подтвердили факт родства, нет.
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