Сестра Алексея Пьянкова стала заместителем министра соцполитики Свердловской области

В новой должности она начала работать с 31 августа. До этого, на протяжении трёх лет Чернышева в статусе заместителя прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой участвовала в пресс-конференциях и проводила выездные приемы граждан в разных районах уральской столицы.